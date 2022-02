Haarlemmers treuren om 222-jarige boom, maar hebben 'n plan: "Mooie dingen van maken"

Door de stormen afgelopen dagen zijn tientallen bomen in de regio Haarlem omgewaaid , waaronder een zeer oude boom van 222 jaar bij de Bolwerken. Volgens Harry Hobo van de Haarlemse Bomenridders een vervelende gebeurtenis. "Het is toch een verlies. Dit krijg je ook niet zomaar meer terug, want bomen worden in Nederland niet zo oud meer."

Aan de boom zelf zou het volgens Hobo niet liggen. "De beuk heeft hele stevige wortels, zoals je ziet, dus eigenlijk is het onbegrijpelijk dat hij omgevallen is." Maar na 222 jaar is ook een beuk een keer klaar met leven en daar heeft de storm een handje aan bijgedragen. Na dit gevallen monument is het aanbod van echt oude bomen in Haarlem weer wat kleiner geworden. "Het waren er twaalf, nu zijn er nog elf bomen ouder dan 200 jaar. Erg jammer dus."

De boom trekt veel bekijks. Er worden foto's gemaakt en er wordt door kinderen op gespeeld, maar of hij nou moet blijven liggen? Daar zijn de meningen over verdeeld. Volgens een van de voorbijgangers zou dat de beste optie zijn. "Laat hem lekker liggen en laat de natuur zijn werk doen hier."

Snijplankhout

Bomenridder Hobo denkt zelf aan hergebruik: "Zo'n boom, met zo'n historie moeten we eigenlijk gebruiken om mooie dingen van te maken."

Omgevingsdienst Spaarnelanden laat weten dat de boom in ieder geval deels wordt hergebruikt, op welke manier precies is nog niet helemaal duidelijk. De ondernemers van Haarlems Hout hebben al aangegeven graag met de boom aan de slag te gaan om de Haarlemmers een klein stukje monumentale boom te bieden in huis.

Haarlems Hout maakt tafels, banken of andere producten van bomen uit de buurt die die omgingen bij een storm, of bijvoorbeeld werden gekapt wegwerkzaamheden. Beukenhout is volgens Haarlems Hout niet geschikt om buiten te gebruiken voor een bankje, maar zou wel goed zijn voor 'snijplankhout'.

"Een deel van het hout hergebruiken we in de openbare ruimte als bijvoorbeeld natuurlijke barrière of voor snipperpaden", laat Spaarnelanden weten. Samen met de gemeente kijken ze wat er met de rest van het hout gaat gebeuren. "Hoe we de boom op een waardige manier kunnen terug laten komen in de openbare ruimte."