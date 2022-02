Door storm aangespoelde zeepaardjes overleven door wandelaars: "Knap dat mensen ze zien"

Storm Dudley zorgde voor een bijzondere patiënt voor de Dierenambulance: vorige week kregen ze een telefoontje van een strandbezoeker die een nog levend zeepaardje aan de kustlijn vond. Het beestje is overgebracht naar het Zee Aquarium in Bergen aan Zee, waar het inmiddels 'een stuk beter' met hem gaat.

Ook NH Nieuws-lezer Frodo Konijnendijk vond nog levende zeepaardjes toen hij vanmorgen een rondje over het Groote Keetense strand maakte. "Gisteren vond ik twee overleden zeepaardjes, dus besloot ik vanmorgen nog een kijkje te nemen. En ja hoor, daar lagen niet ver uit elkaar twee nog levende exemplaren."

Dat komt waarschijnlijk voor een deel door hun schutkleur en hoe 'piepklein' ze zijn. "Het is echt knap dat deze mevrouw hem zag liggen." De woordvoerder benadrukt dat mensen de Dierenambulance 'altijd mogen bellen' voor zwakke zeepaardjes.

Het zeepaardje werd vorige week door een strandgast gevonden en in een boterhamzakje met zeewater gedaan. Ze belde de Dierenambulance, die het beestje meenam. "Zeepaardjes zijn geen dieren die wij vaak ophalen", vertelt een woordvoerder van de Dierenambulance aan NH Nieuws.

De medewerkers zullen het zeepaardje naar eigen zeggen 'alle tijd en ruimte bieden' om weer volledig op krachten te komen. Zodra het weer het toelaat zijn ze van plan om het diertje weer uit te zetten in zijn natuurlijke omgeving.

"De diertjes houden zich met hun staartje vast aan bijvoorbeeld wieren. Door de hevige storm is het beestje waarschijnlijk los geraakt en aangespoeld", schrijft het Zee Aquarium op sociale media. "Maar gelukkig heeft hij het overleefd!"

Hij nam ze mee in een eveneens aangespoeld speelgoedemmertje en bracht ze vervolgens naar Fort Kijkduin in Huisduinen.

Voor anderen die een zeepaardje vinden heeft hij nog een tip: "Bij Kijkduin vertelden ze me dat zeepaardjes zo snel mogelijk naar een aquarium moeten worden gebracht. Als dat niet direct kan, moet er in ieder geval zeewier in hun water aanwezig zijn: zeepaardjes moeten zich ergens aan vastklampen om te overleven."