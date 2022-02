Gijzeling in Amsterdamse Apple Store Leidseplein, politie massaal aanwezig

In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam vindt momenteel een gijzeling plaats. Op beelden is te zien dat er iemand in de winkel onder schot wordt gehouden. De politie is massaal aanwezig en probeert met 'specialistische eenheden' de situatie onder controle te krijgen. De omgeving is van de winkel is ruim afgezet.

De melding van de overval werd rond 17.40 uur gedaan. De politie kon in eerste instantie nog niet bevestigen of er inderdaad een overval plaatsvond. Later sprak de politie op Twitter over een 'melding bij een winkel aan het Leidseplein'. Schoten Meerdere getuigen laten aan AT5/NH Nieuws weten dat ze schoten hoorden. "Ik moest rennen voor mijn 'leven'", zegt één van hen. "Ik stond op het zebrapad tegenover de Apple Store. Daar liep een medewerker in paniek naar buiten met portofoon 'OVERVAL!' roepend. Op dat moment viel het kwartje nog niet en wilde ik zebrapad oversteken tegenover de ingang van de Apple Store. En op dat moment hoorde ik pistoolschoten binnen."

Meer beeld van de gijzeling in de Apple Store. Leden van de DSI staan tegenover de winkel terwijl er binnen iemand vastgehouden en onder schot gehouden wordthttps://t.co/cM54VoZmCe pic.twitter.com/9Vphy2YE7p — AT5 (@AT5) February 22, 2022

Op een foto van Tim Wagemakers, programmamaker bij De Balie, is te zien dat een agent zijn pistool heeft getrokken. "Politie rent met grote groep rond. En pistolen richting Apple Store", schrijft hij erbij. Hij laat weten dat het hele Leidseplein leeggeveegd is door de politie. Mensen die in de gebouwen om de Apple Store heen zijn moeten binnen blijven van de politie.



Rond 18.30 uur heeft de politie iedereen in de gebouwen rond de Apple Store van het Leidseplein weggeleid. Ook Tim Wagemakers werd vanuit de Balie via de Weteringschans in de richting van het Rijksmuseum begeleid, net als het publiek dat in enkele horecagelegenheden in het plein zat.

Beeld van binnen in de Apple Store zojuist. Het lijkt inderdaad om een gijzeling te gaanhttps://t.co/1p6eMztI7g pic.twitter.com/ML0MOydT3D — AT5 (@AT5) February 22, 2022

Holy fuck gewapende overval bij de Apple store. Politie met getrokken pistolen. pic.twitter.com/3HGPYgio3Y — Tim Wagemakers (@TimSW) February 22, 2022