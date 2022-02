IJmond NL V Hertenfluisteraar waarschuwt Velsen: "Plaats snel hekken, er dreigen ongelukken"

Willem van der Sloot, alias de hertenfluisteraar, vraagt de gemeente Velsen met spoed hogere hekken te plaatsen langs de Kennemerduinen. Damherten zouden volgens hem veel te gemakkelijk de straten inkomen, met alle gevaren vandien. "Het is link voor de dieren zelf maar ook voor automobilsten", waarschuwt Van der Sloot.

Van der Sloot heeft in zijn woonplaats Zandvoort enige faam opgebouwd met het beheersen van de hertenpopulatie. Op zijn inituiatief is een 800 meter lang hek geplaatst langs de Waterleidingduinen. Sindsdien is de situatie in de badplaats beheersbaar. Herten vreten geen voortuintjes meer leeg en automobilisten wanen zich 's avonds relatief veilig.

Maar Van der Sloot ziet de problemen die Zandvoort had nu in andere plaatsen opduiken. Hij krijgt steeds meer meldingen van gevaarlijke situaties in de gemeente Velsen. Met name in Santpoot-Noord, Driehuis en IJmuiden, plaatsen die aan de Kennemerduinen grenzen, zorgen herten voor gevaarlijke situaties. Inspectie levert de hertenfluisteraar het beeld op dat hij verwachtte. Op veel plekken staan veel te lage hekken en soms ontbreekt iedere vorm van afrastering. "Het is een makkie voor de herten om de bebouwde kom in te lopen", zegt hij. "Het is wachten op ongelukken."

Waarschuwingsborden In zijn aan burgemeester Dales gerichte brief vraagt hij zo snel mogelijk deugdelijke hekken te plaatsen en zolang dat niet is gebeurd in elk geval waarschuwingsborden te plaatsen, zoals dat ook in Zandvoort is gebeurd. "Meneer Dales", schrijft hij, "ik hoop dat na 16 jaar directeur van de Dierenbescherming te zijn geweest u toch nog een beetje dierenliefde wil tonen en uw inwoners schade en ellende wil besparen." De gemeente Velsen zegt de mail van Van der Sloot in behandeling te hebben genomen. In de loop van volgende week krijgt de Zandvoortste hertenfluisteraar antwoord.

"Meldingen ongelukken met herten op één hand te tellen" Volgens de politie is het aantal meldingen van ongelukken met herten in Velsen 'zowel in 2020 als in 2021 op één hand te tellen.' "Exact aangeven hoeveel verkeersongevallen met herten er in 2021 hebben plaatsgevonden, is lastig. Onze registratie is niet dusdanig dat dit eenvoudig is uit te lichten. Deze zoekactie geeft een indicatie."