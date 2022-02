Nachthok Vogelhospitaal Naarden kapot gewaaid: 's nachts even geen vogels langsbrengen

Het stond al op de planning van het Vogelhospitaal Naarden om het nachthok te vervangen, maar nadat er meerdere stromen over de provincie trokken is het hok nu écht niet meer te redden. 's Nachts kan het hospitaal daarom even geen gewonde vogels opvangen. Erik Bruining van het hospitaal denkt dat er over twee weken een nieuw hok staat.

"Drie stormen erover heen, dat was de nekslag", vertelt Bruining over de nachtkast. Mensen kunnen daar normaal gesproken 's nachts vogels neerleggen, die krijgen dan de volgende ochtend zorg. Bruining vertelt dat er zo goed als iedere nacht vogels in de nachtkast worden gelegd. "Ik denk dat het er op jaarbasis wel zo'n 1000 zijn. Ze worden niet alleen gebracht door mensen die een vogeltje vinden, maar ook de dierenambulance."

Op dit moment worden er wat minder vogels binnengebracht, maar tegen de lente wordt het een stuk drukker. "Dan hebben we wel twintig tot dertig vogeltjes per nacht. Daarvoor hebben wij ook een couveuse in het nachthok staan. Daar komen bijvoorbeeld musjes, koolmeesjes en babyeendjes in", vertelt Bruining.

Kosten

Bruining was al begonnen aan het nieuwe hok, wat eigenlijk eerder op de planning stond. "Door corona en de vogelgriep liep het vertraging op", vertelt hij. "Toen we begonnen, kwamen we erachter dat alle bouwmaterialen nu twee keer zo duur zijn als daardoor." Maar de bouw gaat gestaag door en het hospitaal krijgt er ook donaties voor. "Je wilt ook niet dat het ten kosten gaat van voer of medicijnen voor de vogels."

Bruining wil het nieuwe hok zo snel mogelijk af hebben. "Eigenlijk moet er binnen twee weken wel iets staan. Het is wel een uitdaging soms, je hebt maar één paar handen." Ook het vogelhospitaal zelf liep schade op door de stormen.

Mensen kunnen een vogeltje dat anders in de kast gelegd zou worden, nu aan de dierenambulance geven. "Die houden het vogeltje bij zich totdat we de volgende ochtend weer open gaan."