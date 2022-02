Eerste Amsterdamse jongere geholpen met woningruimte door Kamers met Aandacht

Kamers met Aandacht werkt in Amsterdam aan een pilottraject en zoekt bewoners die woonruimte willen verhuren, maar ook een steuntje in de rug bieden aan jongeren met een achtergrond in jeugd- of pleegzorg. Vorige week werd de allereerste huurovereenkomst getekend. Voor de Amsterdamse Vanessa (19) is dat een belangrijk moment: "Ik heb hier lang naar uitgekeken, sinds november zijn we hiermee bezig. Ik ben er wel aan toe om op eigen benen te gaan staan."

Verhuurders Joke Hellemans en Maarten Elink Schuurman hoorden van Kamers met Aandacht via een buurvrouw. Nadat ze informatie hadden gekregen over het project, besloten ze hun huis beschikbaar te stellen. "De woningnood in de stad onder jongeren en studenten is groot, wij konden ruimte vrijmaken in ons huis en overwogen al een tijdje een kamer ter beschikking te stellen."

"We hebben aangegeven dat ze altijd bij ons kan binnenlopen voor een praatje, misschien dat we af en toe samen zullen eten"

Na een paar ontmoetingen en onderlinge afspraken is de verhuizing aankomende maart gepland. Vanessa: "Ik ben blij met deze kamer en heb zin om er mijn thuis van te maken. Dat ik bij Joke en Maarten terechtkan met een vraag of ingewikkelde post, vind ik een fijn idee."

En ook Joke en Maarten zien uit naar haar komst: "Ze kan twee jaar huren, een jaar is zo om, dat vonden we voor haar te kort. Hoewel we vol vertrouwen zijn, is het ook spannend, omdat je niet precies weet hoe het zal gaan. We hebben aangegeven dat ze altijd bij ons kan binnenlopen voor een praatje, misschien dat we af en toe samen zullen eten, we houden dat open."

Kamers met Aandacht

Bianca Van der Neut is in 2019 Kamers met Aandacht gestart in Utrecht om dak- en thuisloosheid onder jongeren tegen te gaan. Werkzaam in de jeugdzorg, zag ze dat het vaak misging met tieners die op zichzelf gingen wonen. "De stap om op jezelf te wonen als je zo jong bent zonder sociaal vangnet is namelijk vaak te groot", vertelde ze eerder aan NH Nieuws.