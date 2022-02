Gemiddelde huizenprijs in Bloemendaal gestegen tot boven de miljoen

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in de gemeente Bloemendaal is het afgelopen jaar gestegen naar meer dan een miljoen euro. Dat bleek vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

In 2020 betaalde je gemiddeld nog ruim acht ton voor een koopwoning in Bloemendaal. Die gemiddelde verkoopprijs steeg in 2021 naar 1.008.000 euro. In Nederland is de gemiddelde prijs voor een koopwoning met ruim 50.000 euro gestegen.

Ook in de rest van de regio zijn de verkoopprijzen van woningen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde huizenprijs in Haarlem steeg het afgelopen jaar met ongeveer 60.000 euro naar ruim vijf ton. In Heemstede steeg de gemiddelde prijs met bijna 50.000 euro naar zeven ton. De gemiddelde prijs in Zandvoort steeg met ongeveer 70.000 euro naar 530.000 euro.