Tango-legende Omar Mollo mag toch in Nederland blijven

De 72-jarige tango-legende Omar Mollo en zijn vrouw Graciela mogen toch in Nederland blijven. Het stel dreigde uitgezet te worden omdat de twee het economisch stelsel te veel zouden belasten, maar ze hebben inmiddels genoeg eigen geld.

Omdat Mollo de Spaanse nationaliteit heeft en zijn vrouw de Argentijnse, zijn ze in Nederland zogeheten Unieburgers. Dat wil zeggen dat ze alleen hier kunnen blijven als ze financieel zelfredzaam zijn. Vanwege de coronacrisis kwamen er geen inkomsten meer bij Mollo binnen. Toen hij zich meldde voor een AOW-uitkering bleek hij volgens de IND niet meer financieel zelfredzaam en mocht hij dus niet meer blijven.

Daarna werd er door vrienden en collega's een geldinzamelingsactie opgestart, waarbij ruim 18.000 euro werd opgehaald. "We hebben nog wel 3000 euro moeten bijleggen, dat was uiteindelijk het bedrag wat de IND wilde zien", laat violiste en collega Eva Breedveld weten. "Ze zijn erg opgelucht! En wij ook. Het was zo’n mooie actie en het heeft gewerkt, met dank aan iedereen die zich hun lot heeft aangetrokken."