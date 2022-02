Poes Maddy is al bijna een jaar vermist: "Ik denk dat ze verkocht is"

De Wormerveerse Alyssa van de Velden denk elke dag aan haar poes Maddy, die nu elf maanden wordt vermist. Zondag 21 maart 2021 is de viervoeter voor het laatst gezien en tot op heden ontbreekt elk spoor. "Het afgelopen jaar was deprimerend, het is iets wat je niet loslaat."

Alyssa heeft meerdere dingen ingezet om Maddy te vinden. Zo is ze naar paragnosten geweest en ook speurhonden hebben de buurt afgezocht. Ook heeft ze 5.000 flyers uitgedeeld in Wormerveer, NH Nieuws maakte hier onderstaande reportage over.

Het laatste teken van leven dat Alyssa heeft gekregen, was het bandje dat poes Maddy om haar nek had. Het is weggegooid in een vuilnisbak, maar Alyssa gelooft niet dat Maddy daarin zit. De poes kan namelijk zelf de tracker afdoen. "Ik denk dat het toeval is."

Na het flyeren was er volgens Alyssa één keer een hoopvol moment. Er is namelijk een kans dat Maddy is meegelift met een busje. "Op een gegeven moment wist een vrouw voor 99 procent zeker dat de kat in Blokker, een plaatsje naast Zwaag was. Er is toen een zoekactie opgestart." De zoekactie was alleen van korte duur. "Ik zag een foto van die kat en het was een hele andere poes."

Gouden tip

Uiteindelijk levert het flyeren 'niks bruikbaars' op. Alyssa heeft geen hoop meer, maar toch blijft ze Maddy zoeken. "Als ik weet dat ze dood is, dan moet het loslaten." Een andere mogelijkheid is dat Maddy verkocht is via Marktplaats. "Ik geloof dat ze is meegenomen."



Zolang Maddy geen duidelijkheid heeft, blijft ze zoeken. "Voor mezelf zou ik het wel moeten doen waarschijnlijk, maar echt helemaal loslaten kan ik niet. Om helemaal niks meer te doen voelt zo raar dat kan ik niet." Zo heeft de Wormerveerse onlangs de beloning opgehoogd naar 800 euro.

Alyssa hoopt dat daardoor alsnog een gouden tip binnenkomt. Alyssa: "Ook al is ze verkocht via Marktplaats, maar het niet weten is gewoon erg en dat wil je gewoon niet."