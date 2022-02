PWN: duingebied leeft juist op bij hevige stormen

De stormen van de afgelopen tijd hebben hun afdruk achtergelaten in de duinen van Noord-Holland. Takken en bomen liggen verspreid over het duinlandschap en de duinen zelf zijn een stukje 'gaan wandelen'. De krachtige wind zorgde dat zand verplaatste naar nieuwe plekken, waardoor de natuurlijke verplaatsing van de duinen in versnelling raakte.

Sinds 1990 is er niet zo'n heftige storm als Eunice over het duingebied heen geraasd, melden de boswachters van PWN, die het duingebied van Wijk aan Zee tot Schoorl beheren. Dat is slechts een deel van het Noord-Hollandse duinlandschap. In het noordelijke duingebied zijn door de wind een aantal steile duinwanden ontstaan, in de bossen rondom zijn veel bomen omgewaaid en het is nog oppassen voor afgebroken takken die kunnen vallen.

Voor de natuur zijn de stormen heel goed, want het zorgt voor dynamiek, leggen de boswachters uit. De storm heeft in de duinen veel kalkrijk zand verplaatst, waar vegetatie goed op kan groeien. Door de verplaatsing ontstaan nieuwe, open plekken waar insecten, zoals bijen en graafwespen, kunnen leven.

Wandelende duinen

Normaal gesproken waait en verplaatst het zand in de duinen ook, waardoor de duinen langzaam bewegen door het gebied. Dit wordt ook wel wandelen genoemd. De storm heeft dit natuurlijke proces vooral versneld.

Niet alleen de duinen, ook het bos gedijt, volgens de boswachters, goed bij de hevige stormen. Er ontstaat een ruiger bos, waar nieuwe begroeiing kan komen op plekken waar bomen zijn omgewaaid. De dode bomen zijn een voedingsbomen voor nieuw leven.