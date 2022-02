Meer dan 1.000 wietplanten zorgen voor sluiting drugspand in Purmerend

Een woning in Wheermolen moet drie maanden dicht nadat er 1.030 wietplanten werden gevonden. De plantage, in een flat in de Citerstraat, kwam aan het licht doordat de stroom regelmatig uitviel. Na onderzoek werd duidelijk dat er een illegale stroomaansluiting was geplaatst in de meterkast: met een vergrote kans op kortsluiting tot gevolg.