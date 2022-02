De Peiling: ik ben bang voor een Derde Wereldoorlog

Nu Rusland een "vredesmissie" naar delen van Oekraïne heeft gestuurd, lopen de spanningen in Oost-Europa op. Premier Rutte heeft in een reactie op de gebeurtenissen gezegd dat er sowieso sancties tegen Rusland zullen komen. Veel mensen maken zich zorgen over de veiligheid in Europa, omdat escalaties zouden kunnen leiden tot een internationaal conflict. Daarom luidt de stelling: "Ik ben bang voor een Derde Wereldoorlog".