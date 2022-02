Politieke discussie over streetart in Hilversum: mooi of lelijk?

Mogen eigendommen van de gemeente in de openbare ruimte heel kleurrijk zijn? Of is het juist verstandiger wat minder uitbundig te zijn? Twee opgefleurde elektriciteitskastjes op het Marktplein in Hilversum zijn aanleiding voor de discussie die momenteel gevoerd wordt.

Vijf jaar terug heeft kunstenaar Eric van der Vegt de twee kastjes voorzien van streetart. Met toestemming van de gemeente Hilversum zorgde de Hilversummer voor een kleurrijk geheel. Sterker nog, het was ook zijn opdracht om de vaak saai ogende kastjes van veel kleur te voorzien.

Opvallend is dat de politiek nu pas de discussie aanslingert over 'het opvallende spuitwerk'. Een meer ingetogen en meer neutrale kleurstelling zou veel beter passen, meent Democraten Hilversum in een set vragen aan het college van burgemeester en wethouders over verrommeling in de openbare ruimte in het centrum van Hilversum.

Mooi of lelijk?

De kleine fractie vindt dat de gemeente hier meer de regie in moet hebben. GroenLinks haakte hier op social media op in door te vragen of de Hilversummers het werk mooi of lelijk vinden.

Bekijk hieronder een video met alle streetart op het Marktplein. Tekst loopt door onder video.