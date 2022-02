Al maanden een waterballet in Aalsmeers park: "Het staat tot mijn schenen!"

Het Heegstraparkje langs de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer staat al een maand onder water. Vanuit het park loopt het water de hofjes tussen de aangrenzende huizen in, waardoor bewoners soms tot hun schenen in het water staan. De regen blijft maar vallen, terwijl de gemeente Aalsmeer niet met een oplossing komt.

Waterballet in Aalsmeers park - NH Nieuws

"Klots, klots, klots", klinkt het als Eric Spreeuw het hek van zijn tuin probeert te bereiken. "Ik heb maar laarzen aangetrokken. Anders kom je wel thuis, maar met natte voeten", vertelt hij aan NH Nieuws. Het water stroomt vanuit het Heegstraparkje, dat inmiddels een grote sloot is geworden, zo de hofjes in.

Gevaarlijk De gladheid maakt het gevaarlijk voor bewoners, maar ook aan de andere kant van het parkje ontstaat een veiligheidsprobleem. Doordat het pad niet meer begaanbaar is, lopen mensen die de bushalte aan de Burgemeester Kasteleinweg willen bereiken nu over de autoweg. "Daar rijden ook hele grote vrachtwagens", vertelt Spreeuw. Tekst gaat verder onder de tweet.

Zijn buurman Fred Ottenhof denkt dat juist die nieuw aangelegde autoweg en busbaan het probleem hebben veroorzaakt. "Ik woon hier al dertig jaar", vertelt hij. "Maar sinds de nieuwe weg er is, hebben we elke keer als het regent wateroverlast." Dit begon in november vorig jaar, maar na de heftige regenval van de laatste dagen is er nauwelijks meer iets van het park over. Ottenhof denkt dat het water massaal het park instroomt, omdat het door de verhoogde weg in een geul is komen te liggen. Buurtbewoners hebben via de app Fixi meerdere meldingen bij de gemeente gemaakt, maar die heeft tot nu toe nog weinig actie ondernomen. De bewoners hebben hun tuin zelf maar opgehoogd en vrezen dat de schuttingen binnenkort gaan rotten.

Dompelpomp Gemeente Aalsmeer laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van het probleem en 'serieus naar een oplossing te zoeken'. "Er wordt nu bij wateroverlast een dompelpomp ingezet om het water weg te pompen", zegt een woordvoerder. Buurtbewoners zeggen hierop maar één keer een pomp te hebben gezien en dat was niet deze maand. "Ze waren laatst wel bezig met een soort 'grote bezem'", zegt Spreeuw. "Misschien om onderliggende blaadjes weg te halen, maar ik weet het niet zo goed." Volgens de woordvoerder van de gemeente loopt er op dit moment een onderzoek naar een definitieve oplossing. "In dit onderzoek nemen wij ook de oorzaak van de wateroverlast mee. Het kan zijn dat er een relatie is met de door de provincie aangelegde weg. Ook dit wordt onderzocht." De gemeente vindt het in dit stadium nog te vroeg om te spreken van compensatie voor omwonenden die schade hebben.

Het Heegstraparkje moest al eerder vrezen voor haar voortbestaan. De gemeente was in 2020 namelijk van plan om er huizen te gaan bouwen. Buurtbewoners hebben dit toen tegengehouden met een petitie.