Zorgen over gebruik nicotinezakjes onder Hoornse jeugd: "Kick is niet normaal"

Op Hoornse scholen en Snapchat-feeds zijn nicotinezakjes de nieuwste hype, een nicotinemiddel waarvan meerdere soorten bestaan. Het is een soort pruimtabak en is razend populair onder Horinezen. Jongerenwerkers van Stichting Netwerk trekken nu aan de bel. "Het is erg hot."

Je krijgt nicotine binnen zonder te roken en het gebruik hiervan is vrij eenvoudig. Je stopt een soort theezakje met nicotine onder je bovenlip en via het tandvlees komt de nicotine in je bloed terecht. Zo simpel is het. "En binnen no-time voel je een nicotinekick", vult Jerrol Lashley aan. Hij is teamcoach bij Stichting Netwerk in Hoorn en waarschuwt nu voor de gevolgen van nicotinezakjes. "Ook net als met roken, is de kans op verslaving groot."

Want nicotinezakjes zijn slecht voor de gezondheid, constateert verslavingskliniek Jellinek. Het leidt onder meer tot een verhoogde hartslag, een geprikkeld zenuwstelsel en een verhoogde afgifte van adrenaline. "We laten ook regelmatig plaatjes zien, van wat nicotinezakjes met jouw tanden kunnen doen als je het veel gebruikt", zegt Lashley. "Waarom zoeken ze wel uit wat er in een vaccinatie zit, maar dit uitzoeken, ho maar. Het is niet gezond op deze leeftijd, die kick is niet normaal."



Het is ook iets dat ouders thuis niet kunnen herkennen of ruiken, vervolgt hij. "Het stinkt niet namelijk", legt Lashley uit. Ook kunnen tieners het goedje, zonder dat iemand er achter komt, kopen op social media. "De berichten op Snapchat, waar het goedje dus wordt verkocht, verdwijnen na een paar seconden weer."

Prijzen stijgen

De zogeheten nicotinezakjes zijn een tabakloze variant van de originele snus uit Zweden en Noorwegen. Het werd eerst voor 5 euro verkocht, dat zou gebeuren op straat. Later dus via het sociale medium Snapchat. "Het goedje wordt alsmaar populairder. De prijzen stijgen", constateert Lashley. "Het kost nu 7,50 euro en het is makkelijk te krijgen."

Zo kunnen ze het ook doodsimpel op webshops bestellen, waarna het pakketje wordt thuisbezorgd. "We zien ook meerdere smaakjes, zoals aardbei of munt, voorbijkomen."