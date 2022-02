Beverwijkse parkeerkaart voor bezoekers alleen nog digitaal: 'Tast zelfredzaamheid aan'

Een digitaal bewijs in plaats van een papieren versie. Dat is vanaf volgende week nodig om je bezoek in delen van Beverwijk voor de deur te kunnen laten parkeren. Misschien een makkelijk systeem voor de gemeente, maar niet voor Frieda (78). Zij heeft geen computer of smartphone. Haar schoondochter Jolanda Hoenen vraagt zich af: waarom komt het één in plaats van het ander? Kan het niet allebei? "Dit tast haar zelfredzaamheid aan."

Vorige week stuurde de gemeente een brief naar Frieda en andere Beverwijkers met de zogenaamde bezoekersvergunning. In de brief staat: "Vanaf 1 maart 2022 is de papieren bezoekersvergunning niet meer geldig en meldt u uw bezoek aan via een website."

Vervelend, en onhandig vindt Hoenen, want haar schoonmoeder is digitaal niet vaardig. "Zou de papieren parkeerkaart voor ouderen niet geldig moeten blijven?", vraagt zij zich af in de Facebookgroep "Je bent Beverwijker als...".

Nee

Het korte antwoord van de gemeente: nee. En daarvoor geeft een woordvoerder twee redenen, namelijk: "Om toekomstbestendig te zijn en eenduidig in ons beleid. Sinds 2014 zijn onze parkeervergunningen (een andere vergunning dan de bezoekersvergunning, red.) digitaal en niet meer op papier."

En die omslag is toen prima gegaan, zegt de woordvoerder: "Bij de invoering van de digitale parkeervergunningen in 2014 was het voor de gebruikers ook wennen en nu vindt men het prettig dat alles vanaf huis te regelen is. Op een enkele uitzondering na, en die komt naar het Stadhuis."