Stem van jongeren niet 'machteloos': panel gaat Hoorns gemeentebestuur adviseren

Op het stadhuis kwam het panel maandagavond bij elkaar om na te denken over hoe zij hun rol straks verder gaan invullen. Het panel bestaat momenteel uit zes leden en gaat zich verder uitbreiden. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar kunnen daarbij aansluiten. In aanloop naar de verkiezingen storten zij zich al eerste op het organiseren van een jongerendebat .

Coen Visser (18), Indy Schipper (18) en Nicole Michura (24) zijn op dit moment deel van de harde kern. Via jongerenorganisatie Joint The Project kwam Coen bij het panel terecht en zette eerder al zijn eerste voetsporen in de politiek. Vorig jaar mei vertegenwoordigde hij de Nederlandse jeugd voor het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. "Ik wil graag leren hoe ik mijn mening kan vormen en meedoen aan een debat. En ik vind dat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de politiek."

Politieke interesse

Dat de politieke interesse onder jongeren vaak ver te zoeken is, vindt hij jammer. "Het is belangrijk dat onze mening geuit wordt. Ik zit op mijn middelbare school Werenfridus ook in de leerlingenraad en merk dat zo moeilijk is om andere geïnteresseerd te krijgen."

De 24-jarige Nicole Michura stapte zelf op de gemeente af. "Ik ben Poolse en woon hier nu tien jaar maar had niet het gevoel dat ik echt weet wat er speelt in de samenleving. Toen heb ik de gemeente gemaild en zodoende sta ik nu hier."

Ze ziet de wereld om zich heen in negatieve zin veranderen. "Be the change you want to see in the world', is een uitspraak van Ghandi maar ook mijn motto. Uiteindelijk wil ik ook een gezin hebben maar dit is niet de wereld waarin ik mijn kinderen groot zou willen brengen."

Milieu

Indy Schipper kwam via zijn schooldocent bij het panel terecht. Als er iets is wat hij graag wil aanpakken, is dat het klimaat en vergroening. "Het klimaat is van ons allemaal. Het is niet alleen de opwarming van de aarde die we tegen moeten gaan, maar het is bewezen dat de natuur goed voor je is. Dat kan beter."

Nicole vult aan: "Ik hoop dat wij veranderingen kunnen inbrengen die meer met onze waarden (van jongeren red.) op één lijn zijn. Veel focus op mentale gezondheid, wonen en milieu."

Jongerendebat

Met projectleiders Irene van Brugge en Feija Bruinsma wordt er vergaderd. Als trainees van gemeente Hoorn begeleiden zij de jongeren. Daar is al een heel voortraject aan vooraf gegaan samen met onder meer Stichting Netwerk en het Vrijwilligerspunt.

Feija: "Met een kerngroep van jongeren hebben we samen gezeten om de gesprekken te stimuleren. Ze hebben een wensenlijst meegegeven aan ons en die is verwerkt in een raadsvoorstel dat laatst is aangenomen. Jongeren mogen zelf de vorm van het panel gaan bepalen: wanneer gaan ze vergaderen, welke onderwerpen willen zij het over hebben?"