Postbodes in protest op de Dam: "Het is moderne slavernij"

Postbezorger Petra heeft al veel collega's zien vertrekken vanwege de minimale lonen en geeft aan hier zelf ook onder te lijden: "Ik merk dat mijn collega's en ik altijd moeten rekenen. We komen financieel niet rond. We hebben nauwelijks te eten." De inflatie speelt hierin ook een rol vertelt Petra: "Alles is duurder geworden; de energie, de huur en de boodschappen. Het is voor ons gewoon niet meer te doen. Werken loont niet meer."

Tijdens de coronacrisis zou PostNL een winst hebben gemaakt van zo'n 120 miljoen euro, maar daar merken de postbodes naar eigen zeggen niks van: "PostNL heeft flinke winsten gemaakt dus er moet voor ons ook een kwartje over zijn. Wij zijn helden genoemd, maar wel helden zonder gelden", aldus postbode Fred Gersteling.

Betere arbeidsomstandigheden

Naast de loonsverhoging willen de postbezorgers de arbeidsomstandigheden terug die er waren toen PostNL nog een staatsbedrijf was en de naam PTT Post had. In die tijd kregen de postbodes schoenen, kleding en een fiets van het bedrijf, maar die spullen moeten ze nu zelf regelen. "PostNL was een staatsbedrijf dat privatiseerde. Het is langzaam helemaal is uitgekleed", aldus Peter Hoogeboom.

In gesprek

PostNL geeft aan in gesprek te zijn met de vakbonden over een nieuwe cao - met een loonsverhoging en verschillende andere voorstellen - die volgens PostNL recht doet aan het werk van hun postbezorgers. Het bedrijf geeft aan te maken te hebben met structureel dalende volumes in de postmarkt.

"Door corona lag dit eenmalig hoger, maar we verwachten dat het aantal stuks post in 2022 gemiddeld met ongeveer 8% daalt. We blijven de komende tijd in overleg met de vakbonden om gezamenlijk tot een akkoord te komen over deze nieuwe cao", aldus PostNL.