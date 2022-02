Bakkie Pleur: Piet Keur deed nooit aan krachttraining "Ik vond het helemaal niets"

Van 1993 tot 1995 voetbalde Keur onder Foppe de Haan bij Heerenveen. Daar hoorde hij voor het eerst over krachttraining. "Ik kreeg de slappe lach natuurlijk"vertelt Keur.

Gertjan Verbeek

In tegenstelling tot Piet Keur is Gertjan Verbeek wel fervent voorstander van krachttraining. Toen Verbeek trainer van AZ was, was Keur spitsentrainer in Alkmaar. Daar heeft de Zandvoorter een mooie anekdote over. De krachttraining onder Verbeek moest namelijk gebeuren in volledige rust...