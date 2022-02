Terugkijken: NH Sport van 21 februari

Een samenvatting van het eerste duel in de degradatiepoule van de Korfbal League tussen Groen Geel en Dalto. Florent Bourget vertrekt waarschijnlijk na dit seizoen bij handbalclub Volendam en Haarlemse kunstschaatstalenten willen in de voetsporen treden van olympiër Lindsay van Zundert. Dit zie je allemaal in een bomvolle uitzending van NH Sport.