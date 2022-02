Schikking van minimaal 7,8 miljoen euro tussen familie Nouri en Ajax

Abdelhak Nouri werd op 8 juli 2017 getroffen door een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd. Als gevolg daarvan liep Nouri ernstig en blijvend hersenletsel op. Ajax bekende later dat de medische zorg op het voetbalveld niet adequaat was. Naast het eerder genoemde geldbedrag zal Ajax ook alle medische kosten die zijn gemaakt vanaf zomer 2017 vergoeden. Dit zal de club ook in de toekomst blijven doen.

Eerder was er al een mondeling akkoord. Ook was al bekend dat een eventuele arbitragezaak van de baan is na jarenlang gesteggel tussen de club en de familie.

"We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie"

"Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit kunnen afsluiten. We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook", laat algemeen directeur van Ajax Edwin van der Sar weten.

#34 en de Abdelhak Nouri

Abdelhak Nouri speelde met nummer 34. Ajax heeft besloten dat er nooit meer een Ajacied met dat nummer zal spelen. Ook wordt er jaarlijks een Abdelhak Nouri Trofee uitgereikt. Die prijs gaat jaarlijks naar het grootste talent van de Ajax jeugdopleiding.

De vader van Abdelhak reageert ook op de website van Ajax. "Aankomende zomer is het vijf jaar geleden dat Abdelhak door het noodlot is getroffen. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van zijn verzorging. Dat heeft ons naast alle moeilijke momenten ook heel veel kostbaars opgeleverd. Vooral het besef dat Abdelhak voor veel mensen een verpersoonlijking is van saamhorigheid en verbroedering. Dat is een enorm troostende gedachte", aldus Mohamed Nouri.