Torenspits raadhuis Zandvoort omgewaaid door storm Franklin

Het gouden schip ziet er, op het oog, nog redelijk gaaf uit. Het staat al meer dan 100 jaar bovenop het stadhuis te prijken. Arie Koper van het Genootschap Oud-Zandvoort kan iets meer vertellen over de achtergrond van het schip. "Het is gemaakt door Piet van de Geer, die hier smid was. Het is waarschijnlijk een verwijzing naar de walvisvaart, maar er is helaas niemand die dat met zekerheid kan zeggen. Wat wel zeker is, is dat een achterkleinkind van hem een replica heeft staan bovenop zijn huis in Canada."