Kamer stelt vragen over IND-zaak geboren Haarlemmer Amine (22)

Kamerleden van de PvdA en GroenLinks hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de verblijfsprocedure van de Haarlemse Amine. De 22-jarige man is hier geboren en woont bij zijn Nederlandse vader, maar door fouten heeft hij nooit een verblijfsvergunning gekregen.

GroenLinks en PvdA dienden de vragen over de zaak van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) eind vorige week in de Tweede Kamer in. Ze willen weten waarom de in Nederland geboren Amine nog steeds geen verblijfsrecht heeft gekregen hier. Ze vragen zich af waarom Amine nog geen verblijfsvergunning heeft gekregen als hij in aanmerking komt voor het jongvolwassenenbeleid en vinden dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen in deze zaak.

Hans van der Wijden, de vader van Amine, is blij met de politieke steun nu ook in de Tweede Kamer GroenLinks en de PvdA vragen stellen over de situatie van zijn zoon. "Voor het eerst sinds lange tijd heb ik weer een goed gevoel bij de politiek. Andere partijen waar ik van oudsher op stemde, wilden mij niet helpen omdat dit niet een groep mensen aangaat, maar een individu. Door Raja Alouani, die verkiesbaar was bij de landelijke verkiezingen, en het Haarlemse raadslid John Oomkes van de PvdA is dit nu toch op de agenda gezet. Ik voel me erg gesteund door deze twee mensen en word daar heel emotioneel van."

Vreemdelingenzaak

Amine en zijn vader zijn al jaren verwikkeld in een complexe vreemdelingenzaak. Amine is in 1999 geboren in Haarlem, maar opgevoed door zijn moeder in Marokko en hierdoor geen Nederlander. Inmiddels woont hij bij zijn vader in Schalkwijk maar dreigt hij te worden uitgezet.

Het langdurige proces valt Hans zwaar. Hij ziet zijn zoon amper van zijn kamer afkomen, omdat 'het toch geen zin heeft. Ze willen me hier niet', zegt hij dan tegen zijn vader. "Maar ik ga door met het oppeppen van Amine. Ik moet blijven vechten om mijn kind een toekomst te geven. Die plicht als vader heb ik en ik vind het zo vreemd dat ze mij die plicht niet willen laten uitvoeren. Ze zeggen dat Marokko een goed land is, maar daar heeft hij geen toekomst. Hier wel, hier kan ik hem helpen."

Besluit

Vandaag buigt de speciale commissie van de IND zich over deze schrijnende zaak. Elles Besselsen, de advocaat van Amine, geeft ze een week de tijd om een besluit te nemen over de verblijfsvergunning en stapt anders naar de rechter.