Hoogkarspel hangt de vlag uit voor 'Koningin van Beijing' Irene Schouten

Met drie gouden en een bronzen medaille is Irene Schouten de meest succesvolle Nederlands vrouw ooit op de Olympische Winterspelen en dat willen ze weten in Hoogkarspel, het Westfriese dorp waar ze woont. Na een oproep van de gemeente wordt er vandaag uitbundig gevlagd.

NH Nieuws

Vandaag komen de Olympiërs terug naar Nederland, waar ze onmiddellijk in een hotel in de hoofdstad gehuldigd worden. De eerste huldiging moet je eigenlijk zeggen, want voor de meeste medaillewinnaars zullen er nog vele huldigingen volgen. Dat geldt in het bijzonder voor schaatsster Irene Schouten, die met vier medailles een wel heel bijzondere prestatie heeft neergezet. Vlagvertoon Als Irene vanavond thuiskomt wacht haar al een tweede verrassende hulde: Hoogkarspel vlagt voor de Koningin van Beijing. Gisteren deed de gemeente Drechterland, waar Hoogkarspel onder valt, via social media de oproep vandaag de vlag uit te steken. Ondanks de keiharde wind gaven veel trotse bewoners van Hoogkarspel gehoor aan de oproep. "In Hoogkarspel en in de dorpen eromheen zijn we allemaal super trots op haar. Dus hoorde ik van de oproep en dachten we: 'natuurlijk doen we daaraan mee'," zegt een vrouw aan de Streekweg. Als je niet weet waar ze woont, hoef je alleen het rood wit blauw maar te volgen. Naarmate je dichter bij haar huis komt, groeit het aantal vlaggen. In haar eigen straat, waar ze overigens niet lang meer zal wonen, hangen ze nagenoeg huis aan huis. De kampioen heeft namelijk een ander huis gekocht in hetzelfde dorp waar ze op termijn zal gaan samenwonen. Ook op haar nieuwe adres is duidelijk dat er niet zomaar iemand komt wonen. Enthousiaste buren hebben het nieuwe huis versierd met een spandoek met de tekst: "Irene, onze buurvrouw in spe, brengt mooie medailles uit Peking mee. Hier wonen, zal nog wel even duren. Van harte gefeliciteerd, namens je nieuwe buren"

NH Nieuws

Wel fanfare geen foto's Maar al die vlaggen zijn nog maar een beginnetje, want een de voorbereidingen voor een serieuze huldiging zijn in volle gang. Aanstaande vrijdag 25 februari zal ze in het zonnetje gezet worden in Wervershoof, de plaats waar zij geboren werd en waar het familiebedrijf gevestigd is. Om 17.00 uur krijgt Schouten een rondrit door het dorp en om 18.00 uur komt ze aan in sportcentrum De Dars, waar ze wordt gehuldigd onder begeleiding van de plaatselijke fanfare. Tot slot is er om 19.15 uur nog een optreden van de band Alice Springs en DJ Jacco Deen. Samen met Irene op de foto kan helaas niet om in verband met coronabesmetting het zekere voor het onzekere te nemen.

De vlag uit voor Irene Schouten - NH Nieuws