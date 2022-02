Drukke dagen voor brandweerkorpsen door trits aan stormen

De brandweerkorpsen in West-Friesland hebben een paar drukke dagen achter de rug. Door de drie opeenvolgende stormen Dudley, Eunice en Franklin moesten zij in de laatste dagen veelvuldig uitrukken voor onder meer omgevallen bomen, losgeraakte platen en losse dakpannen. De storm is nog niet gaan liggen, waardoor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor vanavond opnieuw Code Oranje heeft afgeroepen.

Brandweer Enkhuizen

Afgelopen vrijdag werd een NL-Alert signaal verzonden, waarin werd opgeroepen om binnen te blijven. Het noodnummer van de hulpdiensten was overbelast geraakt, en er werd opgeroepen om alleen bij levensgevaarlijke situaties 112 te bellen. Ook voor de West-Friese brandweer betekenden de stormen Dudley, Eunice en Franklin veel meldingen van stormschade. Onafgebroken bezig Dat begon op donderdagochtend al in Enkhuizen, waar een boom op omvallen stond. Met een hoogwerkers kon het brandweerkorps daarna door richting Venhuizen om daar hun collega's te assisteren bij een losgekomen dak van een woning. Naast de assistentie in Venhuizen werd het Enkhuizer brandweerteam ook opgeroepen om te helpen bij het korps van Medemblik, die een persoon moest afhijsen (vanaf een hogere verdieping takelen, red.). Op vrijdag werden de hulpdiensten uit Enkhuizen opgeroepen om te komen assisteren in Grootebroek, Lutjebroek, Medemblik en Hoorn. "Met beide voertuigen zijn we onafgebroken bezig geweest tot 2.30 uur", aldus het korps in Enkhuizen. De tekst gaat verder onder deze afbeelding.

Brandweer Enkhuizen

In het afgelopen weekend was de nasleep van storm Eunice goed te merken. De brandweer van Hoorn moest afgelopen zaterdag uitrukken voor een aantal stenen op hoogte, die door de harde wind los waren geraakt. 's Middags moest het Hoornse korps assisteren bij een boom die op omvallen stond, en bij twee ramen die door de storm was losgeslagen In Enkhuizen begonnen de hulpdienstmedewerkers zaterdagochtend om 10.45 uur en zijn zij bezig geweest tot 16.15 uur die middag. "En ook rond etenstijd ging de pieper weer..." Zondag werd de brandweer van Opmeer twee keer ingeschakeld om te assisteren bij stormschade. "'s Middags voor een boom die op omvallen stond, en 's avonds hebben we geholpen om een aantal losgeraakte platen te stutten zodat ze verder geen schade konden veroorzaken", meldt de Opmeerse brandweer. "Ook vandaag wordt er nog gewaarschuwd voor storm, dus blijf voorzichtig!" Code geel Tot afgelopen middernacht gold code cranje voor de provincie Noord-Holland, mede door de zware windstoten. Het KNMI waarschuwde vanmorgen opnieuw voor harde wind van storm Franklin en kondigde daarvoor code geel af. Vanmiddag werd de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad enige tijd afgesloten voor vrachtverkeer en personenauto's met aanhangers. Inmiddels is de dijk weer vrijgegeven.

Lees ook Noord-Holland Ook vandaag code geel in nasleep van storm Franklin

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie