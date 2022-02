Hout van omgevallen bomen krijgt nieuw plekje in de natuur of wordt geveild

Na een stormachtige week is Noord-Holland opeens een flink aantal bomen armer. Als het aan de gemeentes Amsterdam, Haarlem en Rijkswaterstaat ligt, gaat het hout van de omgewaaide bomen grotendeels weer terug de natuur in. Haarlem en Amsterdam zijn zelfs van plan alle bomen op den duur weer terug te planten.

In Haarlem gaat het om zestig omgewaaide bomen. Omgevingsdienst Spaarnelanden ruimt ze op en wil van de mooie stronken natuurlijke hekken voor het bos maken. De boomstronkhekken zijn voor dieren en insecten een fijne verstopplek en de natuurlijke hekken zullen niet misstaan in het bos. De overige houtresten worden versnipperd voor een wandelpad.

De grote hoeveelheid hout is Spaarnelanden niet gewend en daarom worden ook andere duurzame oplossingen onderzocht. Per boom wordt gekeken in hoeverre hij qua soort en kwaliteit bruikbaar is voor verschillende doeleindes. Tijdens deze stormen zijn veel gezonde bomen omgewaaid, dus de omgevingsdienst denkt veel te kunnen met de bomen.

Populair Amsterdams hout

De Amsterdamse omgewaaide bomen zullen worden geveild, meldt de gemeente Amsterdam. De veiling is bedoeld voor Amsterdamse mensen en bedrijven die het hout in de regio kunnen hergebruiken. De opbrengst van de veiling wordt ingezet voor nieuwe bomen en groenbeheer in het Amsterdamse Bos.