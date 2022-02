Huisdieren krijgen steeds vaker hulp bij afvallen: "Het worden oliebollen"

Niet alleen mensen hebben kilootjes te veel, ook onze huisdieren hebben er last van. Bijna 20 procent van de huisdieren die bij de huisiderenklinkiek van Martin Arens in Alkmaar komen zijn te dik.

Vandaag in de dierenkliniek in Alkmaar komt een baasje met zijn hond Dirk op bezoek. Hij moet worden onderzocht door de dierenarts, want hij is volgens zijn baasje te dik.

Hartproblemen en artrose

Net als bij mensen heeft overgewicht bij dieren gevolgen voor hun gezondheid, legt Arens uit terwijl hij hond Dirk onderzoekt. "De gevolgen zijn lichamelijk. Het hart moet harder werken, dus er ontstaan hart- en leverprobemen." Ook kunnen de diertjes suikerziekte ontwikkelen en pijn in hun gewrichten krijgen.

De eerste kenmerken van overgewicht bij huisdieren zie je al snel aan het uiterlijk. Je ziet een dikke of hangende buik en de ribben zijn niet meer goed te voelen. "5 kilo te veel is in een beweging 50 kilo meer belasting en dat geeft heel veel problemen in hun gewrichten, dus de honden ontwikkelen allemaal artrose", legt de dierenarts uit.