Theaterproducent Hans Cornelissen wilde liever niet afhankelijk zijn van anderen

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Hans Cornelissen. Veel mensen zullen hem kennen als Gert Jan van der Ploeg in de comedyserie Zeg 'ns Aaa. Een rol die hij als theaterproducent jaren later nog eens op het toneel zou spelen in zijn eigen productie. Want van acteur werd Hans theaterproducent omdat hij liever niet afhankelijk is van anderen mensen als het om werk gaat.

Toen had Hans niet kunnen vermoeden dat het vanaf dat moment slechter zou gaan met de gezondheid van Liesbeth List. "Ze is nog wel op de première geweest in Carré. Ik denk dat het haar laatste grote publieke optreden is geweest. Het was fantastisch. Ze kreeg een ovatie als een vorstin. En terecht. Dus ik ben heel blij dat we dat hebben kunnen maken."

Eentje die zeker blijft hangen is die van de musical die hij maakte over het leven van Liesbeth List. Cornelissen: "Toen ik het voorstelde zei ze: 'Je bent krankzinnig, maar ik vind het te gek. Alles moet erin, ook de lelijke dingen. Anders wordt het saai.' "

Aan een van de muren van zijn Amsterdamse werkkamer hangen de affiches van producties waar Hans Cornelissen nauw bij betrokken is geweest. "We hebben met ons bedrijf meer dan zestig producties gemaakt: veel musicals, maar ook toneelstukken en theaterconcerten. Er hangen hier een paar die me dierbaar zijn en ook een paar waar ik zelf nog in gespeeld heb. En af en toe wissel ik er een."

En als producent kon hij voor zijn eigen werk zorgen. Ruud en Hans maakten plannen en reisden af naar New York. Daar verkregen ze de rechten voor het toneelstuk The Dinnerparty. "Het werd meteen een succes en dit succes smaakte naar meer."

Maar theaterproducent werd hij bij toeval. Hij kwam muziekimpressario Ruud de Graaf tegen. Die wilde graag eens een toneelstuk produceren, maar zocht daarbij iemand met kennis. Of Hans hem daarbij niet kon helpen. Daar had Hans wel oren naar. "Als acteur ben je heel erg afhankelijk. Er zijn meer acteurs dan er werk is. Ik heb nooit te klagen gehad over werk, maar dat kan zomaar veranderen. Die afhankelijkheid vond ik onaangenaam."

Hans Cornelissen maakte in de jaren tachtig naam als acteur, maar hij was toen ook al actief met zaken achter de schermen. "Ik heb met castingbureaus gewerkt om bepaald talent te zoeken. Ik ben ook wel eens regieassistent geweest. Ik vond die andere kant ook altijd wel lekker."

Zeg 'ns Aaa

Na The Dinner Party volgden succesvolle producties als Pietje Bell en Wat zien ik?! En lang duurde het niet voor ook de succesformule van de televisieserie Zeg 'ns Aaa werd afgestoft voor een toneelversie. "Ik dacht: dat is zakelijk misschien interessant. Het klinkt allemaal leuk, maar het is ook een winkel. We krijgen geen subsidie, dus we moeten het allemaal zelf doen en dat is niet makkelijk."

"Het duurde wel een jaar voordat ik de schrijvers zover had. De acteurs wilden meteen. Toen ging het opeens door en dacht ik: 'Wat heb ik gedaan? Wat heb ik in godsnaam gedaan?'"

Nu moest Cornelissen de rol gaan spelen die hij eerder al tien jaar lang speelde. Daar zag hij tegenop: "Een nieuw stuk is voor een acteur altijd interessanter."

Maar er was inmiddels geen weg meer terug. Het stuk werd door het hele land geboekt en de tickets vlogen de deur uit. "Het werd een krankzinnig succes, ook in de pers. Het was gewoon goed gelukt." Dat werd Cornelissen al duidelijk tijdens een proefvoorstelling in Enschede. "Ze braken al na tien minuten de tent af."

Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen