Slachtoffers storm in Amsterdam zijn twee mannen (44 en 50) en een vrouw (60)

Storm Eunice raasde afgelopen vrijdag over de stad en dat had hele ernstige gevolgen. Twee Amsterdammers en een inwoner van Diemen kwamen door een omgevallen boom om het leven. Het gaat om een 60-jarige vrouw en twee mannen van 44 en 50 jaar.

Nog geen half uur later kwam de tweede melding de meldkamer binnen, over een automobilist op de Weesperstraat in Diemen. De 44- jarige bestuurder kwam om het leven door een boom die op zijn auto terecht kwam.

Verschillende buurtbewoners gingen zaterdag naar de plek waar het ongeval plaatsvond en legden bloemen neer. "Het is echt afschuwelijk wat er is gebeurd. Dat maakt je gewoon sprakeloos," vertelt een buurtbewoner.

Rond vijf uur afgelopen vrijdag viel het derde slachtoffer. Een 50-jarige Amsterdammer die op de Vrijheidslaan fietste, kwam onder een boom terecht.

Verschillende buurtbewoners zagen het drama gebeuren. Zo vertelt een bewoner zaterdag emotioneel: "Intens, je probeert die gozer te helpen. Je weet niet of hij dood is of leeft. Allerlei andere mensen proberen te helpen, maar je weet eigenlijk al dat het te laat is."

Naast de slachtoffers hebben de stormen veel materiële schade opgeleverd. De brandweer en gemeente zijn momenteel nog bezig om laatste omgevallen bomen op te ruimen.