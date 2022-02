Opruimen ravage in Amsterdamse Bos gaat nog weken duren: "Uitzonderlijke situatie"

Vooral storm Eunice had een enorme kracht. Daar kwam gister ook nog storm Franklin overheen. Het dringende advies aan bezoekers is dan ook nog steeds om weg te blijven. Vier teams zijn de afgelopen dagen non-stop bezig geweest met het ruimen en controleren van bomen en takken in het Amsterdamse Bos.

Wind houdt aan

"De veiligheid van bezoekers is het allerbelangrijkst", laat woordvoerder Hinke Kappert weten. "Er moeten niet alleen bomen worden geruimd, maar alle bomen die langs paden staan moeten we inspecteren om te kijken of er nog sprake is van los hout."

