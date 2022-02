Kunstenares ziet dak van 'haar' stationstorentje wegwaaien, maar kan opgelucht ademhalen

Er was heel even paniek gisteren toen er dakplaten van het Hilversumse stationsgebouw dreigden te waaien. Toch lijkt de schade rondom het 'torentje' op het station mee te vallen. Dat blijkt na een korte inspectie van de schade. Dat is niet alleen een opluchting voor de eigenaar van het gebouw, maar ook voor kunstenares Tamar Frank.