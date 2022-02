De Peiling: er moet meer geld komen voor een weerproof ov

Storm Eunice zorgde vrijdagmiddag voor code rood. Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten toen om niet de weg op te gaan. Busmaatschappij Connexxion reed 's middags in heel Noord-Holland niet meer. Alle trams, bussen en metro’s in Amsterdam stonden vanaf 14.00 uur stil, net als al het treinverkeer in de rest van het land. In het weekend kwam al het openbaar vervoer weer mondjesmaat op gang.