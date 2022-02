Oproep aan Haarlemmers: ga komende dagen niet naar parken

Spaarnelanden roept op om de komende dagen parken te vermijden. Door de storm van afgelopen weekend is het nog niet veilig om een park of een bos te betreden. Zodra de storm voorbij is zal er een veiligheidscontrole plaatsvinden.

Spaarnelanden heeft het vandaag nog erg druk door de derde storm. "We hebben het heel druk gehad", vertelt een woordvoerder van Spaarnelanden. Door de drie stormen zijn er zestig bomen omgegaan in Haarlem. Spaarnelanden is druk met het weghalen van al deze bomen. "Momenteel zijn er al veel bomen van de weg gehaald, wel liggen er nog veel stammen langs de kant van de weg."

Doordat het vandaag nog steeds stormt, is er nog geen tijd geweest om alle stammen op te ruimen. “Onze absolute prioriteit is zorgen dat iedereen veilig de weg op kan. De takken en stammen die langs de weg liggen, maar geen direct gevaar opleveren, ruimen we later op. Eerst moeten we zorgen dat de paden en wegen schoon zijn”, vertelde bomenopruimer Ugur Topcinar zaterdag al.

