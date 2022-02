Gezocht: de nieuwe molenaar van Wieringerwaard: "Het is een hele leuke hobby"

Korenmolen De Hoop in Wieringerwaard is op zoek naar versterking. Het wordt voor de huidige drie vrijwilligers namelijk steeds lastiger om de molen wekelijks te laten draaien en de klusjes in en rondom de molen uit te voeren.

De liefde voor molens zit bij Kees in het bloed en hij is dan ook al jaren molenaar bij verschillende molens. Hij laat de molen samen met zijn collega's wekelijks draaien en zorgt ervoor dat de molen, ondanks zijn leeftijd, in goede staat verkeert. Ook maalt de molen tarwe om tot meel en dat wordt verkocht. "Ons pannenkoekenmeel is erg populair", vertelt Kees.

Het is voor de molen erg belangrijk dat hij elke week van het slot gaat en in beweging is. Maar daar is op dit moment extra mankracht voor nodig. "Het is een hele leuke hobby", aldus Kees. Daarom hoopt hij dat iemand in de buurt zich geroepen voelt om molenaar te worden en zich wil aansluiten bij het huidige clubje.