Beeld André van Duin alweer weggehaald vanwege storm, kunstwerk nu op de bank bij maker

Kunstenaar Streetart Frankey heeft vanavond het beeld van André van Duin, dat eerder vandaag op het Mirakelkolom op het Rokin in Amsterdam is geplaatst, weer weggehaald vanwege de storm. Het kunstwerk zit nu thuis op de bank bij maker Frank de Ruwe, beter bekend als Streetart Frankey.

Het beeld van André van Duin is vanmorgen rond 5.00 uur op het Mirakelkolom op het Rokin geplaatst en zou een dag te zien zijn, maar aan het begin van de avond haalde de kunstenaar hem weer weg. "Dat leek mij wel handig vanwege de storm", zegt Streetart Frankey tegen AT5/NH Amsterdam. "Ik wil natuurlijk niet dat daar iets mee gebeurt."

Frankey staat bekend om zijn vele straatkunstwerken in de stad. Zo maakte hij eerder een eerbetoon van Peter R. de Vries dat werd neergezet bij de Johan Cruijff Arena. Ook maakte hij een Lego-beeld van André Hazes voor op de Dam.

De kunstenaar maakte het beeld van de komiek voor zijn 75ste verjaardag. Hierop is hij te zien als het typetje Flip Fluitketel, die lachend een verjaardagstaart met kaarsjes in zijn handen houdt.

De kunstenaar werd na het plaatsen van het beeld gebeld door wethouder Touria Meliani (Cultuur). "Ze liet weten dat ze het een sympathiek initiatief vond", vertelt hij over het telefoontje. "Ook wil ze met mij kijken naar een mooie plek waar het beeld kan blijven staan. Dat is heel leuk natuurlijk." Als gevraagd wordt welke locatie hem het beste lijkt, zegt hij: "Misschien voor Carré? Het lijkt me leuk als hij op een van de sluizen kan staan en uit kan kijken op het theater."