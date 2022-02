Stormachtig weer treft vliegverkeer: 184 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd

Vanwege de harde wind kunnen er minder vluchten landen en starten, en kan het veel langer duren voordat de vliegtuigen op het platform veilig kunnen worden afgehandeld. Op Schiphol werden rond 17.00 uur windstoten gemeten van zo’n 70 kilometer per uur. Na 20.00 uur kunnen die oplopen tot 100 kilometer per uur en geldt voor Noord-Holland code oranje.

Doorstarts

Vanwege de verminderde capaciteit op Schiphol, is het af en toe ook druk met wachtende vliegtuigen in de lucht. De toestellen vliegen dan rondjes boven de Noordzee, Zuid-Holland of Flevoland tot er weer gelegenheid is om te landen. Sommige vliegtuigen moeten een doorstart maken vanwege harde windvlagen.



Al de hele dag wordt er veel gewisseld van start- en landingsbanen. Het meeste landend verkeer wordt momenteel naar de Schiphol-Oostbaan geleid. Dat zullen vooral Amsterdammers merken, omdat de vliegtuigen dan een naderingsroute boven het centrum van de stad moeten volgen.



Vrijdag en zaterdag werden ook al honderden vluchten geschrapt vanwege storm Eunice.