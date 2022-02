Dakplaten dreigen van stationsgebouw Hilversum te vallen, treinverkeer stilgelegd

Dakplaten van het stationsgebouw van Hilversum zijn door de storm deels losgeraakt en dreigen naar beneden te vallen. Vanwege het gevaar dat de platen verder loskomen is het treinverkeer van en naar Hilversum helemaal stilgelegd. De omgeving van het station is afgezet, een speciaal team van de brandweer probeert de platen te verwijderen.

De platen raakten in de loop van de dag los, zo vertelt een woordvoerder van de brandweer Gooi en Vechtstreek. "We hebben de omgeving ruim afgezet. Doordat de kans bestaat dat de platen het spoor op waaien. is zojuist het treinverkeer van en naar Hilversum tijdelijk stilgelegd."

De brandweer hoopt met het hoogtereddingsteam de platen binnen een uur te kunnen verwijderen. "Maar dat ligt ook aan het weer", aldus een woordvoerder. De mannen krijgen hulp van een hijskraan.

ProRail verwacht dat het treinverkeer rond 19.15 hervat wordt.