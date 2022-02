Amsterdamse brandweer waarschuwt: ga niet naar buiten als het niet hoeft

Er zijn nog veel plekken in de stad waar door de storm van vrijdag schade is ontstaan door bijvoorbeeld een omgevallen boom, maar waar de boel nog niet is opgeruimd omdat de hulpdiensten het simpelweg te druk hebben. Die plekken zijn zoveel mogelijk afgezet met rood-wit lint. "Ga niet onder zo'n lint door, dat is levensgevaarlijk. Een afzetting is er niet voor niets."

Ook wordt er gewaarschuwd voor andere risico's. "Een storm is mooi, maar wees voorzichtig. En neem ook geen risico's om dingen te controleren. Ga bijvoorbeeld niet het dak op om te kijken of alle dakpannen nog stormbestendig zijn. Gebruik je gezonde verstand."

De brandweer vraagt iedereen alleen 112 te bellen bij acuut gevaar. Als er geen spoed is, maar wel stormschade is ontstaan wordt gevraagd om te bellen met het nummer van de brandweer voor niet-spoedeisende meldingen: 0900-0908.