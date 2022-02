Avonturier Paul van Hooff getroffen door hartinfarct

De oud-Amsterdamse avonturier en schrijver Paul van Hooff is getroffen door een hartinfarct in Bolivia. Omdat hij in het Zuid-Amerikaanse land niet verzekerd is, maakt zijn broer Peter maakt zich grote zorgen en is een inzamelingsactie begonnen.

Journalist en wereldreiziger Paul van Hooff heeft met zijn motor de hele wereld over gereisd, en daar drie boeken over geschreven. Van het noordelijkste puntje van Alaska tot de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, en van Amsterdam naar Tokio. Op dit moment woont hij in Sucre (Bolivia) met zijn vriendin en kinderen, werkend aan zijn vierde boek toen het noodlot toesloeg.



"Het is in de nacht van zaterdag 12 februari op zondag 13 februari gebeurd. Zijn vriendin heeft hem in de ochtend gevonden," vertelt broer Peter van Hooff voor wie het nieuws als een volslagen verrassing kwam. "Paul is onverwoestbaar. Dit is het laatste waar ik rekening mee heb gehouden."



Paul is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Die rit heeft het uiterste van Paul gevraagd, aangezien het maar liefst 7 uur duurde. Van Hooff: "Bij aankomst is hij meteen gedotterd, en zijn er twee stents geplaatst. Aangezien Paul te zwak was voor een derde stent, wordt die over vier tot zes weken geplaatst."

Quote "Paul is onverwoestbaar. Dit is het laatste waar ik rekening mee heb gehouden" Peter van Hooff

Al snel werd het Van Hooff duidelijk dat de medische kosten torenhoog zijn. "Hij is daar niet verzekerd, maar dat is niet raar in dat land. Het ziekenhuis is niet verzekerbaar." De kosten voor vervoer naar het ziekenhuis, dotteren, plaatsing van de stents, medicatie en verblijf in het ziekenhuis zijn inmiddels opgelopen tot 11.000 euro. Van Hooff: "Als Paul over een paar weken opnieuw een stent wordt geplaatst, zullen de kosten identiek zijn."

Inzamelingsactie Peter van Hooff is daarom een inzamelingsactie gestart om zijn broer te helpen de medische kosten te betalen: "We gunnen dit Paul, maar we gunnen het ook onszelf, omdat we heel graag zijn vierde en vijfde boek willen lezen en misschien toch nog die derde reis willen meemaken. Je weet het nooit met die gast. En natuurlijk willen we dat Paul er nog heel lang voor zijn kids kan zijn."



Van Hooff had niet durven dromen dat de inzamelactie zo snel zou aanslaan. "Op zaterdagavond 19 februari gingen we live, en om middernacht stond de teller al op 13.000 euro." Paul heeft volgens zijn broer altijd een hoge gunfactor gehad. "Hij reist de wereld door op een 50 jaar oude Moto Guzzi v7 in een oud, versleten motorjack en spijkerbroek. Dat is zijn signatuur en zijn manier om contact te maken. Hij wist al heel snel: als ik een plaatsje in rijd met een flitsend pak op een nieuwe motor, moet niemand wat van mij hebben."



Dat de actie tot en met 19 maart loopt, is geen toeval. Van Hooff: "Dat is Pauls verjaardag. Ik vond het wel toepasselijk."