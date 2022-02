Partyboot dreigt op keien te varen op Markermeer: zestien mensen gered

De kustwacht en reddingsbrigades uit Hoorn, Warder en Enkhuizen hebben vanmorgen vijftien volwassenen en een kind gered van een grote zeilboot op het Markermeer. Het schip was even daarvoor in de problemen gekomen en dreigde op de keien te varen voor de kust van Hoorn.

Reddingsbrigade Hoorn

De bemanning van het grote schip kon zelf alarm slaan, laat Vincent Tigchelaar van de Hoornse reddingsbrigade Notwin weten. Er zijn vijftien volwassene en een kind van boord gehaald. Het schip is vervolgens geborgen. "We hebben de mensen even warm laten worden, want de tocht van het schip naar hier was best lang. Daarna konden ze allemaal hun weg weer vervolgen", vertelt Tigchelaar. Hij is blij dat het allemaal goed is afgelopen. "Een mooie start van de zondagochtend." Partyboot De groep mensen was met de boot op pad om op het water te feesten. De politie bestempeld de boot als 'partyboot' en laat weten dat een aantal mensen op het schip 'onder invloed was van het een en ander'. De bemanning van de boot maakt het dus ondanks de schrik goed. De politie laat weten dat er niemand is aangehouden.

