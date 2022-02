Ex-lachgaskoning Deniz Üresin gewond geraakt bij ongeluk met Biro

Deniz Üresin, voormalig 'lachgaskoning' en lijstrekker van de Amsterdamse Feestpartij, is vannacht op de rotonde aan de Vlaardingenlaan in Nieuw-West in een Biro over de kop geslagen. Hij en zijn mede-passagier zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde vannacht iets na 02.30 uur. De twee kwamen uit de binnenstad, daar hadden ze volgens de vriendin van Üresin campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij doet als lijststrekker van De Feestpartij mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Op de rotonde en in de auto lagen flyers van de partij. Zijn vriendin laat ook aan AT5 laten weten dat Üresin last heeft van zijn ribben, maar dat er verder niet ernstigs aan de hand is.

Johan Vlemmix, partijleider van De Feestpartij, zegt nog niets gehoord te hebben van Üresin en het ongeluk, maar wel dat gisteravond campagne ging voeren in de stad.

Volgens de politie waren de twee inzittenden van het voertuig 28 jaar. Ze waren aanspreekbaar en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de bestuurder is bloed afgenomen om te controleren of er alcohol of drugs zijn gebruikt. Er lag een fles rosé in de buurt van het over de kop geslagen voertuig.

Lijsttrekker van De Feestpartij

Een paar jaar geleden was Üresin eigenaar van het bedrijf Ufogas dat lachgas verkocht op straat. In 2019 werd de verkoop van lachgas op straat verboden in de stad, maar toch ging hij door. De gemeente legde hem uiteindelijke meerdere boetes op. Later kreeg hij van de gemeente een dwangsom van een miljoen euro opgelegd.

In 2019 stopte Üresin met lachgas en gebruikte hij zijn positie om voorlichting over de gevaren van lachgas te geven aan jongeren. Sinds januari dit jaar heeft hij het roer helemaal omgegooid. De ex-lachgasverkoper doet nu dus als lijststrekker van De Feestpartij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.