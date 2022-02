André van Duin op 75ste verjaardag vereeuwigd in Amsterdam-Centrum

Op ruim acht meter hoogte prijkt het beeld van André van Duin op de Mirakelkolom halverwege het Rokin. Van Duin kijkt op het beeld lachend naar het Rokin terwijl hij een verjaardagstaart met kaarsjes in zijn handen houdt. Op zijn hoofd draagt hij een Flip fluitketel, verwijzend naar de single van Van Duin uit 1981.

Het kunstwerk van Streetart Frankey is niet alleen een eerbetoon aan de 75-jarige volkskomiek. Streetart Frankey: "In een recent interview met André van Duin over zijn carrière, vertelde hij dat hij het meest trots is op het feit dat hij mensen kan laten lachen. Dat ik André daar goed in vind, bewijst de hoogte van het voetstuk waar ik hem op heb geplaatst. En hoewel ik geen komiek ben, niet zo’n lange carrière achter de rug heb, en nog lang niet jarig ben, lijkt dat toch wat wij gemeen hebben. Want lachen is zo belangrijk en heeft zó'n positief effect. Hoe je dag er ook uitziet, wat je leeftijd of humeur ook is. Dit beeld is daarom niet alleen een eerbetoon aan André, het is ook een eerbetoon aan de lach."

Het beeld van Van Duin is niet het eerste kunstwerk dat Streetart Frankey maakte. De kunstenaar staat bekend om zijn vele straatkunstwerken in de stad. Zo maakte hij eerder een eerbetoon voor Peter R. de Vries bij de Johan Cruijff Arena. Ook maakte hij een Lego-versie van André Hazes voor op de Dam en een eerbetoon voor de overleden basketballer Kobe Bryant.