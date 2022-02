Dubbele crash: vrouw vlucht weg na ongeluk op A9 en crasht verderop zelf nog een keer

Een automobiliste heeft vannacht een dubbele crash veroorzaakt op snelweg A9. Eerst was ze betrokken bij een ongeluk ter hoogte van knooppunt Rottepolderplein. Ze sjeesde er na dat ongeluk van door en verloor in haar 'vlucht' de macht over het stuur rond afrit Beverwijk. Daar ging het weer mis.

Na het eerste ongeluk stapte de vrouw nog wel even uit om met de bestuurder van de andere auto te praten. Daarna stapte ze terug in en reed ze hard weg, zonder haar gegevens achter te laten, vertelt een woordvoerder van de politie.

Daarna ging het dus weer fout: op de vlak voor de afrit Beverwijk crashte de vrouw weer. Nu raakte ze zelf gewond en moest ze naar het ziekenhuis worden gebracht.

Naar het ziekenhuis

De vrouw wordt verdacht van het doorrijden na een ongeluk en mogelijk ook rijden onder invloed. Er is bloed afgenomen om te kijken of ze mogelijk onder invloed was van alcohol of drugs.