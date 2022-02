Brokkenpiloot zorgt met auto voor spoor van vernieling in centrum Hilversum

Een brokkenpiloot heeft vannacht voor een enorme ravage gezorgd in het centrum van Hilversum. De vrouw - een 48-jarige vrouw uit De Bilt - kroop vermoedelijk beschonken achter het stuur en zorgde voor een spoor van vernieling.

Op foto's is te zien dat de vrouw onderweg onder andere een andere auto schampte en de lampen van een bestelbusje raakte. De auto kwam vervolgens, zwaar gehavend, tegen een kantoor tot stilstand.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat de vrouw niet gewond is geraakt bij de botsing. Ze is wel nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek ongedeerd.

"Er is een proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed", vertelt de woordvoerder. Of de vrouw ook daadwerkelijk onder invloed achter het stuur zat, is nog niet bekend.

Bekijk hier de foto's van de ravage.