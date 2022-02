Voorzichtig AZ houdt tegen Heracles de rem erop in tegenvallende winstpartij

Gezien het spelbeeld had Heracles Almelo vrij weinig te vertellen tegen AZ, maar voor de aanwezige fans in Alkmaar bleef het nog lang spannend. De ploeg van trainer Pascal Jansen weigerde het duel met de Almeloërs in het slot te gooien. Toch was de marge van één genoeg voor de 2-1 overwinning.