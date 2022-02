Weggeefwinkel Nix staat over een week op straat: "We kunnen nergens heen"

Daniël legt een troostende hand op de schouder van Irene Buitendijk. Zij runt, samen met een aantal vrijwilligers, de weggeefwinkel al tien jaar. Ze krijgt het even te kwaad als ze bedenkt hoe weinig tijd ze nog hebben om iets anders te vinden. Daniël legt uit hoe belangrijk het is dat zo'n laagdrempelige sociale winkel in een arme volksbuurt zit. "En niet alleen om de gratis spullen, maar ook om de gezelligheid. Even een praatje maken of een kopje koffie drinken. Het is zo erg als dit er niet meer is." Hij gaat met andere bezorgde buurtbewoners zo snel mogelijk om de tafel voor een oplossing.

Verslaafd

Het is deze ochtend een komen en gaan van klanten en op een gegeven moment is het zelfs zo druk dat Irene ingrijpt en vraagt of iemand even buiten wil wachten. Inmiddels zijn haar tranen opgedroogd en kan er zelfs een lachje vanaf. Voor Irene is de winkel haar reddingsboei geweest. Ze was jaren verslaafd aan alcohol, belandde zelfs in een rolstoel en in een inrichting. Het lukte haar af te kicken en haar leven weer op de rails te krijgen, maar ze weet dondersgoed hoe moeilijk het voor veel mensen is. Gewoon om te leven en rond te komen.

Sommige klanten zijn onaangenaam verrast door het nieuws. En vol ongeloof. "Is het echt zo", vraagt een jongeman die net in detail heeft verteld dat hij de hele inrichting van zijn huis te danken heeft aan de 'Weg' zoals hij de weggeefwinkel noemt. Hoe het straks voor hem verder moet, weet hij niet. "Ik heb geen geld. Zelfs de kringloopwinkel kan ik niet betalen."