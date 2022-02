Dakwerkers draaien overuren: "Ik zat net op het dak en heb al 58 gemiste oproepen"

De storm is gaan liggen, en dus wordt er volop opgeruimd en gerepareerd. Met name dakdekkers zijn momentel gierend druk. Na een belronde van NH Nieuws langs daklegbedrijven wordt de telefoon nauwelijks opgenomen of klinkt de voicemail. Bij de telefoontjes die wel worden opgenomen 'is er weinig tijd, want we moeten door'. "Chaotisch, dat is het wel ja", aldus Mikey Jongbloed van Miro Dakwerken.

Het is druk, meer dan druk. Een dakwerker werkzaam bij Van Est uit Heerhugowaard laat weten dat hij 'geen tijd heeft om zelfs dit telefoontje aan te nemen'. In de tijd dat hij op het dak zat, ontving hij namelijk al 58 gemiste oproepen. "Het is heel druk, moet je nagaan. Het is vol, dus we schuiven door en we zaten al vol."

"Ik ben op dit moment 24 uur bezig en ben al 72 keer gebeld, dat is net zo veel als normaal in twee maanden"

Mario Allard van Allard Dakwerken in Beverwijk herkent zich in dit beeld. "Ik ben op dit moment al 24 uur bezig en ben al 72 keer gebeld, dat is net zo veel als normaal in twee maanden. Op dit moment kan ik alleen de spoedreparaties aannemen, en dat zijn er al veel", vertelt hij. "Ik had gisteren ook iemand die vertelde dat de brandweer niet kon komen, omdat die geen tijd hadden. En dan moet ik zelf wel het dak op? Dat is vervelend, maar dat kan en ga ik dan ook niet doen."

'Vaak slecht onderhouden'

En aan wat voor schade moeten we denken? Volgens de dakleggers die NH Nieuws sprak is het 'te veel om op te noemen'. "Van schoorstenen die afbreken, tot gaten, loszittende platen, -dakzeilen of -dakpannen; eigenlijk alles dat op het dak zit", aldus Allard. Zo vertelt hij dat mensen hun dak vaak slecht onderhouden, of hier niet bij stilstaan. "Vroeger werkte je met ander materiaal, maar dat mag tegenwoordig niet meer, ook niet van de verzekering."