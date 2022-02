Dak van flat Hoorn vandaag weer gemaakt: "We doen ons uiterste best"

Dakbedekkers zijn sinds vanmorgen vroeg druk bezig om het dak van het appartementencomplex aan de Johannes Poststraat in Hoorn te repareren. Door de storm vloog daar gister de dakbedekking eraf, 15 huishoudens moesten hun huis uit.

Intermaris

Als het dak weer gedicht is, wordt er gekeken of het gas en de elektriciteit weer veilig aangesloten kunnen worden. "We weten nog niet of dat vandaag gaat lukken, maar doen ons uiterste best", laat woordvoerder Edy Klaassen van Intermaris weten. Gister aan het einde van de middag vloog de dakbedekking eraf, nadat eerder al een deel los zat. Het stuk dak kwam een paar meter voor het appartementencomplex terecht. Auto's raakte daarbij beschadigd. Artikel gaat verder onder de foto.

NH Nieuws

De bewoners van de bovenste verdieping moesten hun huizen uit, omdat het niet meer waterdicht was. Zij zijn opgevangen in het Van der Valk hotel in Hoorn. De straat die parallel aan de Johannes Poststraat loopt, de Liornestraat, was enige tijd afgesloten uit veiligheid. De woordvoerder van Intermaris laat weten dat ze de bewoners op de hoogte houden van de werkzaamheden. Als het vandaag niet klaar is, dan kunnen zij nog langer blijven in het hotel. "Gister hebben zij ook samen met Intermaris en de brandweer spullen uit huis mee kunnen nemen", vertelt Klaassen. Eigenaren van beschadigde auto's door het rondvliegende dak, kunnen contact opnemen met hun verzekeraar. Bekijk hier het moment terug dat het dak van de flat afvloog door de harde wind.

Dak waait van flat in Hoorn af - NH Nieuws