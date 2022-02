Slachtoffer steekpartij Haarlem overleden, verdachte zit nog vast

De man die vrijdagavond werd neergestoken in een restaurant aan de Spaarnwoudestraat is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 47-jarige man uit Zandvoort. De 39-jarige verdachte zit nog vast.

Rond half tien kreeg de politie de melding binnen dat er een steekpartij zou zijn geweest in het restaurant aan de Spaarnwouderstraat. Er werd één slachtoffer aangetroffen met een steekwond. De man is gelijk naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

In het restaurant kon de politie gelijk een 39-jarige Haarlemmer aanhouden, die verdacht wordt van het neersteken van de Zandvoorter.

De politie is nog bezig om precies te achterhalen wat er gebeurd is in het restaurant en is op zoek naar mensen die iets gezien hebben.