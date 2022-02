Liveblog: Noord-Holland neemt de schade op na storm Eunice

In de loop van de middag, rond 12.00 uur, zullen de eerste treinen weer rijden, dat laat de NS weten. Wel is de schade aan het spoor groot en zijn op veel plekken de herstelwerkzaamheden in volle gang. Onduidelijk is nog op welke trajecten treinen weer zullen rijden. De normale dienstregeling kan de hele dag nog niet worden gereden. "Op dit moment wordt door ProRail hard gewerkt om de schade aan het spoor en bovenleidingen te herstellen. De treinen die kunnen rijden, worden verwerkt in de Reisplanner", aldus de NS.